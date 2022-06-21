Російські сили застосовують на Донбасі та на Херсонському напрямку вивчену роками тактику.

ВСУ "будуть все більше отримувати перевагу" в артилерії в міру того, як передові західні озброєння прибуватимуть на передову.

Про це в Twitter написав колишній генерал-лейтенант США Марк Хертлінг.

За словами Хертлінга, російські сили застосовують на Донбасі та на Херсонському напрямку вивчену роками тактику - масовані артилерійські обстріли, терор місцевих жителів, відновлення логістичних шляхів.

При цьому ЗСУ вдається бити по шляхах постачання армії ворога, хоча ланцюжки постачання РФ "все ще ефективні". Американський військовий відзначає "жахливу" втрату російської техніки й обладнання і зниження бойового духу противника.

Бої за схід він порівняв з боксом.

"Це боксерський поєдинок у суперважкій вазі. За два місяці боїв ще не було нокаутуючого удару. Це станеться, коли російські сили стануть більш виснаженими", - зазначив Хертлінг.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля по захопленню Сєвєродонецька. Зараз у місті тривають запеклі бої. Як повідомляв увечері, 20 червня, голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай, ЗСУ контролюють тільки територію заводу "Азот".

Триває наступ ворога на Бахмутському напрямку.

Водночас українські захисники припинили штурм російських військ у Мар'їнці - ворог безславно втік.

Росія завдала авіаудари по Сумській, Харківській та Миколаївській області.

В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів по об'єктах на території України утримуються 5 носіїв високоточної зброї.

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