Експерти відзначили, що Кремль зможе оголосити про військову перемогу.

На тлі очікування контрнаступу Збройних сил України ЗМІ Російської Федерації отримали "темники". Таким чином Кремль намагається знизити потрясіння росіян від можливих успіхів Захисників України.

Аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що Кремль розіслав інструкції російським ЗМІ, як висвітлювати контрнаступ ЗСУ. Таке рішення російської влади говорить про спробу створити інформаційні умови для ефективної оборони РФ та для пом'якшення потрясінь від успіхів українських військ.

У "темниках" закликають "не знижувати очікувань щодо оголошеного українського контрнаступу" або заявляти, що Україна не готова до контрнаступу, трактуючи можливість наступу ЗСУ як даність. Крім того, зазначено, що росЗМІ повинні зосередитися на допомозі заходу.

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Видання "Медуза", посилаючись на свої джерела в Кремлі, пише, що таким чином Кремль зможе оголосити про військову перемогу в разі невдачі контрнаступу ЗСУ і пояснити успішний контрнаступ, стверджуючи, що втрати РФ будуть зрозумілі, так якм"весь Захід зосередив величезні зусилля на фронті".

"У передбачуваному документі йдеться, що Кремль готується, якщо не очікує, українських успіхів і планує пом'якшити деморалізацію в російському інформаційному просторі", - зазначено в повідомленні.

Контрнаступ ВСУ - останні новини

Україна не приховує підготовку до визвольної операції. Про це говорять на найвищому рівні.

Днями глава МЗС України Дмитро Кулеба також заявив про підготовку до контрнаступу. При цьому він вказав, що вирішальною битвою стане та, в результаті якої деокупують українські землі.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна готує контрнаступ у найближчі тижні і закликав уважно стежити за його розвитком.

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