Кремль заборонив пропагандистам говорити, що контрнаступ ЗСУ провалиться.

Кремль видав російським ЗМІ нову методичку про те, як висвітлювати майбутній контрнаступ ЗСУ. Пропагандистам заборонили налаштовувати росіян на перемогу російської армії, пише "Медуза".

Видання зазначає, що Кремль закликає пропагандистів "не занижувати очікування" від анонсованого контрнаступу ЗСУ. Також роспропаганді забороняють заспокоювати росіян розповідями про те, що "Київ не готовий" до контрнаступу. Навпаки провладні ЗМІ повинні акцентувати на тому, що Україна отримує потужну підтримку від Заходу.

Як пояснили джерела "Медузи", близькі до Кремля, така стратегія вирішує два пропагандистські завдання. По-перше, якщо український наступ буде невдалим, можна буде заявити про умілі дії російської армії проти потужного противника. Таким чином, ідеологічне значення російської перемоги буде більшим.

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"Якщо Україна за допомогою зброї з США і Європи досягне якихось успіхів і займе території, їх втрата теж буде зрозуміла: весь Захід зосередив величезні зусилля на фронті, але його успіхи - в порівнянні з цими зусиллями — дуже скромні. Тобто російська армія, загалом, теж впоралася", - пояснюють джерела друге завдання.

Крім того, методичка "радить" пропагандистам "не педалювати" тему видатків російського бюджету на "відновлення інфраструктури" в окупованих районах України. Кремль побоюється, що росіяни будуть незадоволені витратами на українські території при наявності проблем в самій РФ.

"Краще не показувати в конкретних сумах, скільки забрали [з держбюджету РФ на відновлення українських міст]. З Кримом це вже було", — пояснює одне з джерел "Медузи".

Також методичка рекомендує пропагандистам "не мусувати" тему підготовки до парадів 9 травня. Причини цього джерела не коментують.

Україна готує контрнаступ – що відомо

За заявою Білого дому, Україна вже отримала все, що запитувала до початку контрнаступу. Видання The New York Times пише, що основним фактором, який заважає ЗСУ перейти в контрнаступ прямо зараз, є погода – в Україні не припиняються дощі і на фронті панує страшне бездоріжжя.

В оцінці CNN, Росія в свою чергу дуже погано підготувалася до українського контрнаступу, хоча для цього у неї було більше півроку. Причому великі райони окопів і траншей їй навряд чи допоможуть, оскільки їхнє розташування добре відоме українцям завдяки супутниковим знімкам.

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