Очільник МЗС підкреслив життєву необхідність для України мати можливості без обмежень використовувати наявну зброю проти законних військових цілей у РФ.

Новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час першої розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив збільшення та продовження військової допомоги для нашої держави.

Про це очільник МЗС поінформував в мережі Х. "Радий був поспілкуватися з добрим другом України Єнсом Столтенбергом. Ми одразу ж взялися до роботи: збільшення та продовження військової допомоги Україні, збільшення оборонного виробництва та інвестицій в українське озброєння", - заявив він.

Також, за словами Сибіги, він підтвердив, що Україна продовжує свій курс на членство в НАТО. "Я вкотре підкреслив життєву необхідність для України мати можливості без обмежень використовувати наявну зброю проти законних військових цілей у Росії. Я подякував генеральному секретарю за його особисту підтримку в цьому та інших питаннях", - додав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, за словами президента Володимира Зеленського, у наших партнерів поки немає консенсусу стосовно зняття обмежень з України на використання далекобійної зброї для ударів по Росії. "Поки що немає консенсусу. Але я пам'ятаю, як працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму. Тоді також не було консенсусу, але важливо знайти ключ хоча б до однієї країни, і тоді інші можуть підтягнутися. Розраховуємо на це", - зазначив глава держави.

Минулого тижня глава держави також заявив, що на сьогодні чотири країни надають або спроможні надати Україні саме ту далекобійну зброю, яка здатна допомогти вигнати Росію з української території та зберегти життя цивільного населення.

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