За його словами, при сучасних боях артилерії на великих відстанях полонених брати стало набагато важче.

Представник української делегації на переговорах з РФ і глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що російських окупантів потрібно брати в полон, щоб потім мати обмінний фонд.

Про це він повідомив у Facebook.

"Бачу багато коментарів від розлючених українців про те, навіщо брати полонених. Розумію емоції, сам нещодавно мав таку ж позицію, але ми всі повинні розуміти, що кожен полонений ворог – це потенційне життя нашого героя на обмін", – написав Арахамія.

За його словами, при сучасних боях артилерії на великих відстанях полонених брати стало набагато важче, тому "маємо проблеми з поповненням обмінного фонду".

Він також зазначив, що питанням обміну полонених займається спеціальний центр при СБУ.

Варто відзначити, що в російському полоні зараз перебувають близько тисячі цивільних українців, половина з яких жінки, і 700 військових. Україна вимагає від РФ відпустити і передати українській стороні цивільних без жодних умов.

Раніше повідомлялося, що в рамках крайнього обміну полоненими звільнено 19 українських громадян: 10 військових і 9 цивільних.

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