Росіяни постійно вдавалися до провокацій.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який очолював українську делегацію на переговорах з Росією, розповів як вони проходили та до яких дій вдавалися росіяни під час них.

Про це він розповів під час інформаційного телемарафону.

Так, за його словами росіяни постійно вели розвідку, робили психологічні портрети нашої делегації.

"Нас було там п’ять чи шість людей, які сиділи за столом, в них теж було п’ять чи шість людей. А позаду від них було десь 30 людей, хтось з них робив наші психологічні портрети, хтось наглядав, якась розвідка була. А ми приїхали, просто сіли і позаду нас нікого немає", - розповів Арахамія.

За його словами, було важко стримувати емоції, декілька разів українська сторона брала тайм-аут.

"У нас війна, люди гинуть, дуже важко стримати емоції. Ми декілька разів ставали зі столу в різні раунди перемовин, коли ми бачили, що зараз може початись лайка чи бійка. Я брав тайм-аут, казав "стоп", йшли в бекрум, ми там сиділи, спілкувались, казали, що не можна давати перевагу емоціям", - зазначив голова фракції "Слуга народу".

Окрім цього, росіяни вдавалися до провокацій, виводили з рівноваги українську делегацію, щоб отримати перевагу.

"Вони намагались таким чином емоційно нас вивести з рівноваги і отримати перевагу. Для нас якраз важко було підтримувати рівний емоційний стан і в цьому було велике навантаження", - підкреслив Арахамія.

Він підкреслив, що майбутній успіх у переговорах залежить від успіхів на фронті.

"Перший етап ми точно перемогли, вони це визнають, зараз у нас йде другий етап. Ми зараз на паузі. Чому ми на паузі? Тому що це залежить від успіхів Збройних Сил, як тільки будуть успіхи, я думаю, що переможемо і в другому етапі", - підсумував він.

Довідка УНІАН. Після вторгнення 24 лютого Давид Арахамія очолив українську делегацію з мирного врегулювання на переговорах з Росією, зокрема – у Білорусі.

Зазначимо, нещодавно президент Зеленський заявив, що переговори з РФ - це не діалог, а ультиматум з боку Росії, а в разі проведення "референдумів" переговори з Україною для РФ будуть закриті.

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