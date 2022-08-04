За словами президента, перемовини з РФ - це коли "нам зав'язують руки, відрізають язик", а тоді кажуть про готовність говорити.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що перемовини з РФ - це не діалог, а ультиматум з боку Росії.

Про це президент повідомив під час онлайн-зустріч з представниками африканських ЗМІ.

Він наголосив, що Україна не починала цю війну, але закінчить її.

"Ми закінчимо її перемогою. Будь-яка війна закінчується... перемовинами. Але я хочу, щоб ми усвідомили, що шлях до цього діалогу дуже довгий і дуже кривавий, на жаль", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що майже неможливо знайти лідера іншої держави, якому б Зеленський не надсилав сигнали протягом трьох років свого президентства щодо небезпеки з боку РФ та його бажання прямих перемовин з президентом РФ для недопущення повномасштабного вторгнення.

"Я був готовий на багато речей. Я дзвонив йому (Путіну - УНІАН). Я дзвонив багато разів. Вони завжди знаходили причини, щоб не давати можливість цьому діалогу відбутися... Але коли вони 24 лютого зайшли на нашу землю... вбити нас усіх..., катували людей..., то після цього, що я повинен був зробити? Подзвонити ще раз їм?" - зауважив він.

Зеленський наголосив, що перемовини з РФ - це не діалог, а ультиматум з боку Росії.

"Всюди вони говорять, що готові до діалогу. Але це брехня. Що це за діалог?... Вони нам зав'язують руки, відрізають язик, а потім кажуть, що готові говорити. Це не діалог, це терорист, який відчуває у собі силу і безжалісний до людського життя", - вважає глава держави.

Президент додав, що Путін мав знати, що у такому випадку українці будуть захищатися і захищаються.

"Вони не пропонують діалогу. Вони пропонують нам здатися, прийняти їхній "мир", забути, що у нас є земля, прапор, що це наша історія, просто стерти нас", - додав президент України.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. Просування противника відбувається дуже повільно. Як повідомляв Генштаб уранці, ворог отримав відсіч українських захисників на переважній більшості напрямків.

ЗСУ відбили в окупантів два населені пункти на Слов'янському напрямку та покращили своє тактичне становище.

Водночас, за словами полковника СБУ Романа Костенка, ситуація на фронті складна. Росіяни готуються до наступів на багатьох напрямках та підтягують сили на південь, плацдарм на правому березі Дніпра для них дуже небезпечний.

Імовірно, Росія намагатиметься наступати у бік Миколаєва та Одеси, щоб забрати більше півдня та розірвати свою залежність від української артилерії.

Тим часом на білорусько-українському кордоні спецпризначенці Лукашенка проходять перевірку бойової готовності.

За весь час повномасштабної війни українські захисники ліквідували вже 41 500 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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