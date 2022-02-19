Народні депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації, поспілкуються з військовими, передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції українських військових.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та інші народні депутати від "СН" прибули в зону проведення операції Об’єднаних сил.

Про у Telegram повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, очільник Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, народні депутати Юрій Мисягін, Мар’яна Безугла прибули в зону проведення ООС", - написала вона.

За словами Палійчук, депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації, поспілкуються з військовими, передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції українських військових.

Як повідомляв УНІАН, останніми днями російські окупаційні війська почали масові обстріли позицій Збройних сил України на Донбасі із застосуванням важкої артилерії та іншого забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Ці дії РФ супроводжує розповсюдженням дезінформації щодо ситуації на сході України.

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