За словами радника голови ОП, у росіян виникне відчуття безглуздості того, що відбувається, і вони почнуть відходити з українських територій.

Після того, як на фронті відбудеться перелом, російські війська почнуть відходити з української території самі, як вийшли з північних областей.

Про це в інтерв'ю російському адвокату й правозахиснику Марку Фейгіну заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, передає ТСН.

За його словами, окупанти почнуть відходити, не отримавши воєнних здобутків і розуміючи безперспективність.

"Мова піде про звільнення всієї нашої території воєнним шляхом, у крайньому разі, до лінії 23 лютого. Тому що одного разу відбудеться перелом і російські війська почнуть відходити з української території самі, як відходили з-під Києва, Сум і Чернігова. Наче не отримавши повний воєнний розгром, але розуміючи безперспективність, почнуть відходити", – сказав Арестович.

Він вважає, що російські війська вже близькі до межі насичення, їм не вистачає резервів.

"Зараз, звичайно, вони підзібрали ресурси і ломанулися на Слов'янському та Попаснянському напрямках. Але зауважте, Херсонська – обороняється, Запорізька – стоїть і ресурсів туди вже не вистачає. Не вистачає резервів", – зазначив Арестович.

За його словами, у росіян виникне відчуття безглуздості того, що відбувається, і вони почнуть відходити з українських територій.

"Ну, ще трішки, ще якісь строки. Можна сказати – 2-3 тижні, насправді – ні, там більше буде, можливо місяць-півтора. Але вони зупиняться. І тоді виникне відчуття (в окупантів – ред.), дуже важливе з ідеологічного погляду, і з погляду перемоги в ментальному просторі – безглуздості того, що відбувається", – вважає Арестович.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис.

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