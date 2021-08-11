В одному з цих населених пунктів після обстрілу немає водопостачання.

Російські окупаційні сили здійснили артилерійський обстріл на Донбасі, внаслідок чого знеструмленими залишилися чотири населених пункти.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

Так, українська сторона Спільного центру з контролю та координації з питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про черговий обстріл з боку Збройних сил РФ населеного пункту на підконтрольній уряду України території із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

"11 серпня поточного року близько четвертої години ранку кремлівські найманці зі сторони окупованого населеного пункту Трудівське здійснили обстріл околиць населеного пункту Новомихайлівка Донецької області, застосувавши артилерійські системи калібру 122 мм. Всього окупантами було випущено понад 24 снаряди, внаслідок чого було пошкоджено територію ферми та лінію електропередач, що призвело до знеструмлення населених пунктів Тарамчук, Славне, Солодке, Новомихайлівка", - йдеться у повідомленні.

Також у зв’язку із пошкодженням лінії електоропередач без водопостачання залишився населений пункт Новомихайлівка.

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Ситуація на Донбасі сьогодні

Станом на 7 годину ранку, 11 серпня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Зазначається, що біля Новомихайлівки російські окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Автор: Віталій Саєнко