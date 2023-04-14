Артуру Асадову було 28 років.

На війні загинув командир роти вогневої підтримки батальйону "Карпатська Січ" (49-й окремий стрілецький батальйон ЗСУ) Артур Асадов, батько якого воює на боці російських окупантів.

Про це повідомив український кінорежисер і продюсер Любомир Левицький на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. "Сьогодні ми втратили нашого близького друга і колегу Артура Асадова... Це неймовірно добрий і завжди веселий хлопець з нашого продакшену. Вже рік в обороні України. Клубок у горлі, не можу сказати ні слова", - написав він.

В останньому своєму пості в Instagram Асадов просив не створювати петицію про присвоєння йому звання "Герой України", у разі його загибелі.

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Відносини Асадова з батьком

У своїх інтерв'ю військовий службовець розповідав, що його батько воює на боці "ДНР" і живе в окупованому Донецьку. На початку повномасштабної війни батько закликав Артура не брати зброю, оскільки був упевнений, що "Київ відразу візьмуть".

"Убив би я свого батька? Напевно, ні. Років до 15 батько був поруч зі мною. Він мене багато чому навчив, в тому числі військовій справі. Я б не міг його вбити, навіть якби хотів, він не бере участі в бойових діях, сидить десь в штабі. А ось під суд я б його відправив, це так", - сказав він в інтерв'ю "Службі підтримки".

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