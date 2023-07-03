Внаслідок сьогоднішнього удару загинули двоє людей, ще 19 поранені.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час атаки дронів на Суми в понеділок, 3 липня 2023 року, окрім житлових будинків, росіяни вдарили й по будівлі Служби безпеки України.

У своєму вечірньому відеозверненні глава держави наголосив, що Україна поки не має достатньої кількості якісних систем протиповітряної оборони, щоб захистити всю свою територію та збивати всі ворожі цілі.

"Ворог цим користується, як сьогодні – завдавши чергового терористичного удару по місту Суми іранським дроном, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України", – зазначив він.

Відео дня

Зеленський висловив співчуття близьким та родинам загиблих. "Ми зробимо все можливе й неможливе, щоб наша ППО стала найсильнішою", – наголосив президент.

Він також уточнив, що сьогодні заслухав доповідь командувача Повітряних сил ЗСУ генерала Миколи Олещука щодо посилення ППО.

"Щоб український повітряний щит зміг закрити від російського терору всю нашу територію, а в перспективі – стати основою для європейського повітряного щита. Це абсолютно потрібно й абсолютно можливо", – вважає Зеленський.

Атака дронів на Суми

У понеділок, 3 липня, російські окупаційні війська атакували центр Сум ударними дронами типу Shahed 136. Внаслідок удару було пошкоджено адміністративну будівлю та два будинки.

Станом на 18:00 у Сумській ОВА повідомляли про двох загиблих внаслідок атаки. Крім того, постраждали 19 осіб, четверо з яких залишаються в лікарні. Двоє госпіталізованих – у важкому стані в реанімації, ще двоє – у стані середньої важкості. Крім того, постраждала 5-річна дитина, її вже відпустили з лікарні.

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