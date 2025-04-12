Внаслідок російської атаки дронів постраждали п'ять областей.

У ніч на 12 квітня окупанти атакували Україну 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. "Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 09:00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 24 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

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Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Атака ударними дронами – останні новини

В ніч на суботу, 12 квітня, РФ здійснила чергову атаку ударними безпілотниками на Київ. У столиці працювали сили ППО.

За словами мера столиці Віталія Кличка, внаслідок ворожої повітряної атаки сталися пожежі у двох районах. Зокрема, у Святошинському районі виникла пожежа в нежитлових приміщеннях, а у Дарницькому горів приватний будинок.

Внаслідок атаки постраждали троє людей. Одного з поранених госпіталізували.

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