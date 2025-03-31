Українці можуть почути роботу протиповітряної оборони.

Просто зараз Україна перебуває під ударом російських дронів-камікадзе типу "Shahed". О 23:34 військові повідомляли, що в повітряному просторі Сумської, Чернігівської та Харківської областей декілька десятків БПЛА.

Оновлено о 02:55: За попередніми даними, у Харкові постраждалих немає, однак вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон у багатоквартирних будинках.

Оновлено о 02:45: БПЛА залишаються на Чернігівщині, Київщині, Вінниччині та Житомирщині.

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Тим часом мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про удар російського дрона по території цивільного підприємства у Київському районі міста.

Оновлено о 02:15: Мешканців Житомира закликають перебувати в укриттях до відбою.

Оновлено о 02:10: У напрямку Харкова з північного заходу летить "шахед".

Оновлено о 01:55: Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Дрони фіксують на Чернігівщині, Київщині, Кіровоградщині, Черкащині, Миколаївщині, Житомирщині та Вінниччині.

Оновлено о 01:41: Швидкісна ціль на Сумщині, вектор - Глухів.

Оновлено о 01:33: Для Миколаївської області є загроза застосування ударних БПЛА з півночі.

Оновлено о 01:25: У напрямку Житомира летять дрони, перебувайте в укриттях.

Оновлено о 01:20: Швидкісна ціль на півночі Сумщини, летить в напрямку Чернігівщини.

Оновлено о 01:16: Додалася загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Оновлено о 00:55: БПЛА лишаються на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Кіровоградщині, Черкащині та Житомирщині.

Оновлено о 00:00: Над містом Житомир помітили російський дрон.

Оновлено о 23:55: Повітряні сили ЗСУ повідомляють про БПЛА на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Кіровоградщині, Черкащині, Дніпропетровщині та Полтавщині.

Росія продовжує тероризувати Україну

Нагадаємо, ввечері президент повідомив, що 30 березня російські окупанти атакували дронами, артилерією та керованими авіабомбами Черкаську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Сумську та Харківську області.

Відомо, що у Херсоні та передмісті внаслідок атак окупаційної армії Російської Федерації постраждали щонайменше шестеро людей.

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