Окупанти почали частіше застосовувати балістику.

У Повітряних силах не виключають, що сьогодні росіяни могли використати для нічної атаки по Україні північнокорейські ракети.

"Знову було застосовано цього разу і "Калібри", зокрема, з фрегата російського. Усього дві ракети, небагато. Бачите, з "Калібрами" проблеми в окупантів. Були застосовані і ракети повітряного базування з 4-х літаків з району Енгельса… Також балістика пішла сьогодні - шість балістичних ракет з Воронезької області. Ми повідомили про ці ракети, що скоріш за все, ці ракети – "Іскандер-М". А також не виключено і застосування північнокорейських ракет КN-23. Уже зафіксовано їхні уламки на території нашої держави", - сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Щодо результатів збиття ворожих цілей він зауважив, що ворог почав часто застосовувати балістику, а для балістики Силам оборони України потрібно більше засобів, здатних з нею впоратись.

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"Із 26 ракет різних типів – підкреслю це: і балістичні, і авіаційні, і зенітні керовані, і крилаті ракети – знищено 13 ракет… Такий підсумок бойової роботи маємо на сьогоднішній ранок… Знищуються усіма можливими способами для того, щоб ракети не вразили ціль. На жаль, сьогодні є певні влучання", - констатував речник.

Загалом він підкреслив, що нема простих для збиття цілей, оскільки і "шахеди" - дуже складна ціль. Але акцентував, що справа не у важкості, а у наявності засобів.

"Крилаті ракети, "шахеди" збиваються, керовані авіаційні Х-59, ви бачите у статистиці, зокрема, повітряного командування "Схід". Але ж балістика потребує відповідних засобів. Тому і "Іскандер", і "Кинджал", і С-300 ті ж самі - проти них взагалі інші засоби боротьби треба… Тому зараз усі наявні можливі способи вживаються, щоб їх знищувати. Зокрема, я вже згадав і про РЕБ", - сказав Ігнат.

Ракетний обстріл України

Як повідомляв УНІАН, Росія сьогодні вночі здійснила черговий масований ракетний удар по території України – спрямувала 26 боєголовок різних типів. Сили оборони ліквідували половину з них.

За інформацією Повітряних сил, серед запущених цілей: 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс); 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька область РФ); 2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ – РФ); 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська обл. – РФ.); 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. – РФ).

Сили ППО ЗСУ знищили: 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23; 2 крилаті ракети "Калібр" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попередила, що ворог може завдати повторного удару - у морі ще є "калібри".

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