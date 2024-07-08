Атака РФ на Київ: кількість жертв зросла до 22, оголошено день жалоби

9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Внаслідок серії атак на Київ у понеділок, 8 липня, загинуло 22 особи. Ще 72 людей постраждали.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій. Пошуково-рятувальні операції та розбір завалів ще тривають.

Натомість міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти міста, повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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За його словами, у цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Крім того, як підкреслив Кличко, 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

"Звертаємося до телеканалів та радіостанцій внести відповідні зміни до сітки мовлення. Розбір завалів у столиці триває. Попередньо в Києві загинули 20 людей. Майже 100 постраждали", - зазначив мер.

Атака Росії на Київ 8 липня

Як повідомляв УНІАН, Україна вранці 8 липня опинилася під ракетною атакою РФ. Ворог вдарив по Кривому Рогу, Дніпру, по Києву. В Повітряних силах ЗСУ заявили, що близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. За попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів.

Під ворожим вогнем опинилися дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що "росіяни цілеспрямовано били по дітях сьогодні". Станом на 15:30 у Києві внаслідок ворожої атаки загинуло 20 людей, ще 61 людина постраждала. Таким чином, від російських ударів сьогодні в Україні загинула 31 людина, ще 125 - постраждало.

Служба безпеки України кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними слідчих, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

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