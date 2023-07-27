Сили оборони знищили абсолютну більшість випущених ворогом ракет.

Під час масованої атаки РФ по Україні 26 липня силам ППО вдалося знищити абсолютну більшість ракет, якими била країна-агресорка. Збито понад 30 ворожих ракет, проте є і кілька влучань.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні. Він подякував воїнам ППО за кожну збиту російську ракету. При цьому додав, що зараз дані ще уточнюються, але протягом ракетного нальоту вдалося збити понад 30 ракет – "абсолютну більшість із тих, що були застосовані проти нас".

"Є кілька влучань, є й падіння уламків ракет. Але дуже важливо, що зухвалість цієї атаки вдалося знищити. ППО – молодці!" – наголосив Зеленський.

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Ситуація на фронті та деокупація Криму

Президент України повідомив, що сьогодні були "дуже непогані результати у наших хлопців на фронті". Він зазначив, що деталі будуть згодом.

Зеленський також розповів про наради, на яких ішлося про підготовку міжнародних заходів у серпні, зокрема Кримської платформи. За його словами, готується перелік деокупаційних кроків для Криму.

"Ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим у державну тканину України. Власне, уже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що, поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатися додому, у Росію", – наголосив Зеленський.

Засідання Ради Україна – НАТО

Президент розповів, що сьогодні відбулося перше екстрене засідання Ради Україна – НАТО. За його словами, на рівні Альянсу чітко засуджені російські атаки проти нашої держави, проти наших портів. Також учасники обговорили конкретні дії, які можуть повернути спокій і передбачуваність Чорноморському регіону.

Рішення Сенату Італії про визнання Голодомору геноцидом українсього народу

Зеленський відреагував на рішення Сенату Італії щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. "Важливо, що визнання світом історичної правди про Голодомор стає дедалі впевненішим – крок за кроком ми забезпечимо повне визнання цієї правди", – наголосив він.

Ракетний удар РФ по Україні

26 липня, російські окупанти аткували Україну ракетами. Були зафіксовані пуски 36 ракет з літаків Ту-95МС, а також "Кинджалів" з літаків МіГ-31К.

В Повітряних силах повідомили, що близько 17:00 противник атакував з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. За словами речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, ворожі ракети спершу залетіли з південного сходу і прямували на Харківщину, а потім змінили курс до Дніпра. Згодом ракетми спрямували до Кропивницького, на Кіровоградщину, після чого – в бік перехрестя Вінницької, Миколаївської та Одеської областей. Долетіли ракети і до західних регіонів України: цілі фіксували на Тернопільщині, Хмельниччині (де лунали вибухи), та на Львівщині. При цьому у Львівській області ракети окупантів розвернулися на 180 градусів.

За декілька годин після відбою повітряної тривоги у Повітряних силах відзвітували про збиття силами ППО 36 ворожих ракет, а саме: 3 крилатих ракет "Калібр", 33 крилатих ракет Х-101/Х-555.

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