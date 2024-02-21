Росіяни збирають сили для нових наступів і не тільки на Авдіївському напрямку, попереду в України надзвичайно складні бої.

Біля Авідіївки зараз ворог роблить абсолютно все, щоб проломити оборону ЗСУ на нових рубежах. Про це сказав заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін в ефірі телемарафону єдиних новин.

"Ворог не полишив спроб, намагань і продовжує наступальні дії вже поза межами міста. В основму зусилля наступу в нього зосереджені на напрямку населеного пункту Ласточкине. Туди перекидається величезна кількість і особового складу і техніки. Лише сьогодні зранку там вже було підбито 5 одиниць БМП ворога і знищено декілька рот піхоти. Щоб було розуміння, це не разова атака, це постійні вже протягом декількох діб спроби штурмів з технікою, без техніки…", - розповів про ситуацію військовий.

За словами Жоріна, росіяни після боїв за Авдіївку ще мають достатньо сил для того, щоб продовжувати наступальні дії.

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"У ворога досі дуже багато і піхоти, і техніки, і працює авіація. І зараз є такі випадки, що вони почали працювати "Ланцетами" по позиціях піхоти, чого раніше в принципі не робили. Тобто зараз роблять абсолютно все, щоб проломити, продавити нашу оборону на тих рубежах, які ми займаємо. Успіху на даний момент вони не мають", - зазначив він.

За словами заступника командира 3-ї ОШБр, на даний момент прямої загрози просування ворога для Курахового, Солидового немає. Але при цьому зауважив, що це не привід розслаблятися.

"Ми маємо розуміти, що росіяни готуються, вони збирають сили, накопичують сили. І в них цих сил ще достатньо. І не тільки на Авдіївському напрямку. Тому ми маємо бути готові, що попереду надзвичайно складні бої. І те, і як будуть складатись події, багато в чому залежить не тільки від ворога, а й від нас- від нашого суспільства, як ми на це будемо реагувати, наскільки серйозно ми будемо до цього ставитись. Чи буде частина суспільства досі жити в якомусь своєму світі, в якому десь окремо йде війна… Чи буде досі суспільство хворе на адекватне питання чи потрібна мобілізація, чи ми все ж таки зрозуміємо, що наша реальність – це війна з Росією, у якої величезна кількість ресурсів і сил, і нам треба мобілізувати абсолютно все, що є в нас, щоб їх перемогти, зупинити, а потім ще й повернути свою територію", - наголосив військовий.

Жорін резюмував, що зараз немає приводів розслаблятись чи вважати, що все добре.

"У нас попереду дуже складні часи", - сказав він.

Названо основний напрямок для росіян після Авдіївки

Як повідомляв УНІАН, ворог продовжує наступ під Авдіївкою, в напрямку Ласточкине.

Вчора Жорін написав у ТГ, що Ласточкине – це основний напрямок для росіян на сьогодні після Авдіївки. Зараз 3 ОШБр разом з іншими підрозділами зайняла певні рубежі оборони навколо Авдіївки.Як інформував заступник командира бригади, інтенсивність боїв висока, але не настільки жорстка, як була в місті.

Водночас, у Міністерстві оборони Британії, посилаючись на дані розвідки, заявили, що російським загарбникам не вистачає боєздатності, щоб після захоплення Авдіївки швидко просутнутись далі. Там кажуть, що після певного "відпочинку та переоснащення", Росія найближчими тижнями, ймовірно, прагнутиме поступово розширити територіальний контроль за межами Авдіївки.

Як відомо, Авдіївка стала найбільшим кладовищем для росіян.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ та військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що у боях за Авдіївку російські окупаційні війська втратили більше людей, ніж Радянський Союз під час війни в Афганістані. За 4 місяці активних боїв там ліквідували щонайменше 17 тисяч загарбників.

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