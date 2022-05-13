За словами Головнокомандувача ЗСУ, щоденно ворог випускає від 10 до 14 крилатих ракет по обʼєктах цивільної інфраструктури.

Причиною переходу Росії до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет є відмова від застосування авіації, яка зазнає втрат.

Як повідомив у Фейсбуці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, про це він сказав у телефонній розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, щоденно ворог випускає від 10 до 14 крилатих ракет по обʼєктах цивільної інфраструктури.

"Останнім часом Росія вдається до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х-22 по зазначених обʼєктах. Так, минулої доби по Кременчуцькому нафтопереробному заводу противник застосував 12 крилатих ракет, дві з яких вдалося збити з ПЗРК "Стінгер". Однією з причин переходу противником до цієї тактики є відмова від застосування авіації, яка несе великі втрати", – написав Залужний.

За його словами, під час телефонної розмови генерал Міллі також запитав, що для Залужного означає перемога. "Це насправді важливе питання. Для мене перемога – це знищення ворога, який знаходиться на нашій землі, і звільнення всіх захоплених ним територій", – написав Головнокомандувач ЗСУ.

Також він поінформував генерала Міллі про оперативну обстановку, яка, за його словами, залишається складною. "Однак наш настрій бойовий, і ми націлені лише на Перемогу", – наголосив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ вивловив вдячність народу та уряду США за надану допомогу. "Ми ведемо суворий облік та контроль за використанням наданих матеріальних засобів. Ми готові поділитися всіма матеріалами з Посольством Сполучених Штатів, щойно воно повернеться до України", – наголосив Залужний.

Раніше повідомлялося, що по нафтопереробному та інших об'єктах Кременчука Полтавської області росіяни запустили загалом від 8 до 12 ракет.

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