За минулу добу підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили 5 ворожих БпЛА.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.
В Генштабі зазначають, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удар, вразивши 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, два опорних пункти, а також дві позиції зенітних ракетних комплексів противника.
Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії знищили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію та інші важливі військові об’єкти окупантів.
Як писав УНІАН, в результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих "кадирівців".
В населеному пункті Сватове також знищено до 10 окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом.
Війна в Україні: головні новини
Триває контрнаступ ЗСУ на півдні; на сході продовжуються важкі бої через регулярні спроби росіян прорвати лінію оборони у Бахмуті й Соледарі.
За останніми даними Генштабу, ворог вів обстріли на Бахмутському й Авдіївському напрямках.
У Луганську область прибувають нові "мобіки" з-поміж завербованих зеків. Втім, "гарматного м'яса" росіянам помітно бракує, через що до служби намагаються залучати навіть поранених солдатів.
В Херсонській області противник у зв'язку з загрозою оточення і виснаження запасів боєприпасів й техніки тікає на лівий берег, мінуючи береги і утримуючи невеликі шляхи можливого відходу.
Разом з тим росіяни оголосили про "евакуацію", сподіваючись все ж таки утримати лівий берег за собою і назавжди переселити більшу частину населення.