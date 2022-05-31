Тривають бої за місто / Telegram Гайдая

У Сєвєродонецьку російські війська влучили у цистерну з азотною кислотою, що розміщена на території місцевого хімзаводу.

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він закликав громадян підготувати маски для обличчя, просочені содовим розчином. 

Дія на людину:

  • Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.
  • Пари кислоти викликають подразливу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. 
  • Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжують наступати на сході України, маючи намір вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. 

Ворог вже пробрався в Сєвєродонецьк, в даний час за контроль міста йдуть бої. Ризику оточення ЗСУ немає, оскільки в українських сил є можливість покинути населений пункт у напрямку Лисичанська, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

За даними Генштабу, ЗС Росії збираються наступати на Харківському напрямку. Раніше велика колона військової техніки в тому районі була заблокована контрнаступальними заходами українських захисників. 

Водночас ЗСУ продовжують успішно витісняти окупантів з населених пунктів на Херсонському напрямку. 

Українські військові знищили вже 30,5 тисячі окупантів і тисячі одиниць ворожої військової техніки.

У США вважають, що наступні тижні боїв в Україні будуть вирішальними. 

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