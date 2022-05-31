Громадян закликали негайно підготувати маски для обличчя, просочені содовим розчином.

У Сєвєродонецьку російські війська влучили у цистерну з азотною кислотою, що розміщена на території місцевого хімзаводу.

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він закликав громадян підготувати маски для обличчя, просочені содовим розчином.

Дія на людину:

Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

Пари кислоти викликають подразливу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів.

Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжують наступати на сході України, маючи намір вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей.

Ворог вже пробрався в Сєвєродонецьк, в даний час за контроль міста йдуть бої. Ризику оточення ЗСУ немає, оскільки в українських сил є можливість покинути населений пункт у напрямку Лисичанська, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За даними Генштабу, ЗС Росії збираються наступати на Харківському напрямку. Раніше велика колона військової техніки в тому районі була заблокована контрнаступальними заходами українських захисників.

Водночас ЗСУ продовжують успішно витісняти окупантів з населених пунктів на Херсонському напрямку.

Українські військові знищили вже 30,5 тисячі окупантів і тисячі одиниць ворожої військової техніки.

У США вважають, що наступні тижні боїв в Україні будуть вирішальними.

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