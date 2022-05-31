У Сєвєродонецьку російські війська влучили у цистерну з азотною кислотою, що розміщена на території місцевого хімзаводу.
Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він закликав громадян підготувати маски для обличчя, просочені содовим розчином.
Дія на людину:
- Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.
- Пари кислоти викликають подразливу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів.
- Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.
При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.
Війна в Україні: актуальні дані
Російські війська продовжують наступати на сході України, маючи намір вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей.
Ворог вже пробрався в Сєвєродонецьк, в даний час за контроль міста йдуть бої. Ризику оточення ЗСУ немає, оскільки в українських сил є можливість покинути населений пункт у напрямку Лисичанська, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За даними Генштабу, ЗС Росії збираються наступати на Харківському напрямку. Раніше велика колона військової техніки в тому районі була заблокована контрнаступальними заходами українських захисників.
Водночас ЗСУ продовжують успішно витісняти окупантів з населених пунктів на Херсонському напрямку.
Українські військові знищили вже 30,5 тисячі окупантів і тисячі одиниць ворожої військової техніки.
У США вважають, що наступні тижні боїв в Україні будуть вирішальними.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Якщо РФ захопить Сєвєродонецьк: британський професор спрогнозував, де буде наступна битва з ворогом
- Бої за Сєвєродонецьк тривають: ворог хоче оточити ЗСУ
- У Білорусі знімають з баз зберігання танки та бойові машини піхоти - Генштаб