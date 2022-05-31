У США вважають, що перемовини були б логічним вирішенням ситуації в Україні.

Через повномасштабне вторгнення РФ ситуація в Україні може стати ще більш серйозною.

Про це заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерала Марка Міллі в ефірі Fox News.

За його словами США роблять кроки, щоб цього не допустити. Одним з кроків у цьому напрямку, як стверджує Міллі, є переговори між американськими і російськими військовими.

"Вважаю, що завжди є можливість ескалації, нам необхідно нею керувати і оцінювати шанс ескалації. Ми цим займаємося. Саме тому ви бачили міністра Остіна, який говорить зі своїм колегою, а я говорю зі своїм російським колегою, щоб не допустити розростання цього в щось більш жахливе, ніж є зараз", - сказав він.

У Пентагоні вважають, що перемовини були б логічним вирішенням ситуації в Україні. В іншому випадку наслідками подій в Україні можуть стати або рішуча перемога однієї зі сторін, або патова ситуація, зазначив Міллі.

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович наголошував, що військова перемога України у війні з Росією "малоймовірна", якщо США будуть стримувати поставки далекобійної артилерії.

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