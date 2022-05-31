Триває підготовка ворога до відновлення наступу в напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ, а також Сіверськ та Райгородок.

Ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк та оточити підрозділи Сил оборони.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

В повідомленні сказано, що на Донецькому напрямку противник, за підтримки вогню артилерії та мінометів, проводить активні штурмові дії на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають.

В Генштабі зазначають, що на Слобожанському напрямку угруповання противника зі складу частин та підрозділів західного військового округу збройних сил РФ намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

"Триває підготовка ворога до відновлення наступу в напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ",- йдеться в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що російські окупанти ведуть підготовку до наступу в напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок.

Також зазначається, що на Курахівському напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював вогневе ураження наших військ із застосуванням артилерії, а на інших напрямках продовжує обстріли, щоб не допустити перекидання наших підрозділів на інші, загрозливі напрямки.

Сказано, що на Південнобузькому напрямку ворог веде оборону та проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів наших військ. Веде контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційних ударів із залученням армійської авіації в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей визначені підрозділи збройних сил РФ.

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