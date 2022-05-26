Президент провів розмову з канцлером Австрії Карлом Негаммером, у ході якої обговорили ситуацію на Донбасі та в інших районах бойових дій.

Австрія візьме на лікування українських важкопоранених військових.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні за підсумками 91-го дня повномасштабної війни.

За словами Зеленського, сьогодні відбулася розмова з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Президент поінформував про ситуацію на Донбасі та в інших районах бойових дій, подякував за підтримку.

"Домовилися, що Австрія візьме на лікування наших важкопоранених військових", - зазначив глава держави.

Також, за словами Зеленського, доволі предметно обговорили з канцлером взаємодію у європейській інтеграції України.

Нагадаємо, в Україні відкриють перший банк людської шкіри.

Вас також можуть зацікавити новини: