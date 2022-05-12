Зазвичай для лікування опіків в Україні використовують свинячу шкіру, однак, за словами медиків, це не надто ефективно.

В опіковому центрі, який незабаром має відкритися у Львові, з'явиться перший в Україні банк шкіри: там її зберігатимуть для трансплантації.

Створення цією установи пришвидшила війна, адже внаслідок російських бомбардувань сотні людей по всій країні діставали глибокі опіки, йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що зазвичай для лікування в Україні використовують свинячу шкіру, якою тимчасово закривають рани. Однак, за словами медиків, це не надто ефективно. За сучасними світовими стандартами опіки лікують радикально - висіченням мертвої шкіри. Після чого пацієнтів треба стабілізувати, закривши рани.

Свинячої шкіри вистачає до 10 днів, а цього недостатньо для загоєння. Натомість донорська може використовуватися кілька місяців.

"Ми колись закривали різноманітним покриттям і закривали свинячою шкірою, вона не давала такого результату... Коли є дефіцит власної шкіри, велика площа попечена, це постійна боротьба, де швидше взяти шкіру і щоб швидше загоїлася донорська рана. Коли закрити донорською шкірою рани, ми стабілізуємо пацієнта, потім беремо власну шкіру - і так поетапно закриваємо", - розповів керівник відділення термічної травми та пластичної хірургії Олександр Дунаєв.

Дотепер лікування посмертною донорською шкірою було можливе лише за кордоном, однак у відділенні, яке добудовується, працюватиме вже український банк шкіри. Її використовуватимуть у Львові та передаватимуть до лікарень по всій Україні.

Нова установа розрахована на 70 стаціонарних ліжко-місць та ще 20 реанімаційних. Обладнання теж обіцяють сучасне.

"Кожен опіковий пацієнт має перебувати в окремому боксі, це пов'язано з мікрофлорою відділення інтенсивної терапії, з флорою, яку має пацієнт з опіковою травмою. Буде витяжна-притяжна система мікроклімату", - повідомив директор Лікарні святого Луки Першого медоб'єднання Львова Василь Трунквальтер.

Перших пацієнтів в новому опіковому центрі планують прийняти вже влітку.

Раніше УНІАН розповідав, чим помазати опік в домашніх умовах та що робити для першої допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: