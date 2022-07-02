Окупанти мали особливе ставлення до полонених захисників Маріуполя.

Прикордонник Павло Піковець, який був взятий в полон з "Азовсталі", розповів, як до полонених ставилися окупанти.

Коротке інтерв’ю з героєм опублікувала Держприкордонслужба.

Павло Піковець дістав поранення 15 квітня. Після цього його забрали у шпиталь, що базувався в укриттях маріупольського заводу. Там медики вилучили осколки з його поранень та поставили гіпс. У шпиталі він перебував до дня виходу з території 17 травня.

"Хочеться це все забути, як сон. Не скажу, що у нас там якісь тортури були. До нас, тих, які з "Азовсталі", якось ставилися по-іншому. Чи вони нас поважали… Або щось інше… Чи боялися – я не знаю. Але на нас вони дивилися, як на воїнів", - каже прикордонник.

Піковець розповів, що завжди мав надію на повернення.

"Я знав, що мені потрібно повернутися, я знав для кого. Для дружини, для доньки. Вони чекають, потрібно повернутись", – каже він.

Дружина прикордонника Інна Піковець розповіла, що теж не втрачала надії знову побачити його вдома.

"Я чекала, я вірила. Я, певно, ніколи в своєму житті стільки не молилася. Я вдячна Богові, що він повернув мені мого чоловіка", - каже вона.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня відбувся найбільший обмін полоненими: 144 захисники, в тому числі "азовці", повернулись додому. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.

Дружина захисника "Азовсталі", який ще перебуває в полоні, Наталія Заріцька повідомила, що у військових, що повернулися додому, важкі поранення (ампутації рук, відсутність зору, осколкові поранення обох стоп, вогнепальне поранення грудної клітини, важкі опіки тощо).

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російські військові взяли в полон понад 2,5 тисячі українських бійців з Маріупольського заводу "Азовсталь".

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