Окупанти намагаються прорвати оборону українських військ, здійснюють штурмові дії, застосовуючи броньовану та важку техніку.

Начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков розповів, що російські окупанти "компенсують" на Бахмутському напрямку.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо інформації про те, що Росія продовжує стягувати нові сили та засоби на Бахмутський напрямок, і чи дійсно там зростає кількість ворожих ресурсів.

"Я б радше констатував, що вони компенсують ті втрати, яких вони зазнають на сьогодні. На нашому відтинку фронту ведуться дуже активні бойові дії. Вони постійно намагаються штурмувати в різних наших напрямках, зазнають втрат, відступають і знову відбуваються штурми", - зазначив Калашніков.

Відео дня

Тому, додав він, ворогу потрібне поповнення як у особовому складі, так і в техніці.

"Тому що на сьогодні на Бахмутському напрямку зібране досить таке значне угруповання, ще з листопада. Як зазначав спікер ОСУВ "Хортиця" в січні, вони тут зібрали близько 70 тисяч особового складу", - сказав начальник прес-служби.

Так, зауважив він, угруповання досить значне, але воно зазнає втрат, тому загарбники "компенсують", спрямовуючи туди певні підрозділи або ж просто "мобілізують людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях".

Крім того, на запитання, як можна охарактеризувати тактику дій ворога на Бахмутському напрямку, Калашніков зазначив, що він використовує і тактику "випаленої землі", і "м’ясні штурми", і "війну технікою".

"Якщо раніше ми спостерігали, що вони більше застосовували артилерію, на сьогодні у них немає таких спроможностей, - те, що було раніше, - робити таке вогневе ураження на тому рівні, який ми бачили хоча б у 2022-2023 роках. Тому на сьогодні вони більше почали застосовувати для цього КАБи", - сказав він.

Також, додав Калашніков, окупанти "механізованими ударами" намагаються прорвати оборону українських військ, здійснюють штурмові дії, застосовуючи броньовану та важку техніку.

"Але "м’ясні штурми" у них не закінчуються… Незважаючи на те, що вони застосовують техніку, вони також ідуть вперед особовим складом. Тобто вони ідуть по своїх трупах. У них одна хвиля за іншою продовжуються", - зазначив начальник прес-служби.

На запитання, чи фіксуються спроби росіян брати українські території в оточення, Калашніков розповів, що вони намагаються штурмувати по всьому відтинку Бахмутського фронту.

"Для того, щоб оточувати ворога, треба продавити його фланги, треба захопити його фланги. На сьогодні ми не спостерігаємо таких дій росіян. У них немає таких успіхів навколо будь-яких наших підрозділів або оборонних точок, або населених пунктів. Тому вони вимушені просто штурмувати нас", - сказав він і додав, що штурмувати вони можуть з декількох напрямків.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше сьогодні, 26 лютого, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко, говорячи про ситуацію на Бахмутському напрямку, зауважив, що одним з пріоритетних завдань російських загарбників є окупація міста Часів Яр.

Він зауважив, що це панівна висота і для них критично важливо мати успіх саме на тому відтинку. Так, противник нарощує зусилля саме там і цілодобово намагається штурмувати.

Вас також можуть зацікавити новини: