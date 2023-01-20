За словами представника ГУР, президент РФ оточив себе пенсіонерами.

Представник прес-служби ГУР Андрій Юсов заявив, що в оточенні російського президента Володимира Путіна посилюються суперечки на тлі постійних успіхів Збройних сил України у війні.

"Чим більш успішні дії українських сил оборони, чим інтенсивніше звільняються наші території та чим більше гине росіян, тим більше посилюватимуться суперечності всередині цієї "банки з павуками", яку називають вежами Кремля чи кремлівською верхівкою", — пояснив Юсов в ефірі Radio NV.

За його словами, Путін посунув з публічних позицій главу Чечні Рамзана Кадирова, власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина та головнокомандувача Повітряно-космічними силами РФ Сергія Суровікіна. На них повертаються начальник Генштабу армії РФ Валерій Герасимов та міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

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"Але зрештою навіть ці зміни, сам факт цих чергових змін послаблює російську армію, тому що коли ми говоримо про Герасимова, ми говоримо про людину позаминулого покоління, людину вже у глибокому віці, яка вочевидь не може говорити про якісь інноваційні та сучасні підходи. І там уся команда така, Путін себе оточує приблизно ось такими пенсіонерами, які дивляться в минуле, а не в майбутнє", — зазначив представник ГУР.

Юсов наголосив, що суперечності в оточенні російського диктатора будуть продовжуватися, оскільки Герасимов не зможе показати хоч якийсь результат для РФ.

"Суровікін і Пригожин — це, звичайно, злочинці, але злочинці, які колосальними втратами та ресурсами бодай якісь результати могли би. Поки що найбільші результати того ж Герасимова — це більше у теоретичній площині книжки або провальний початок так званої "СВО" проти України", — додав Юсов.

Ситуація в оточенні Путіна

Як раніше повідомляв УНІАН, очільник ЧВК "Вагнера", на яку значною мірою покладається російська влада під час війни проти України, Євген Пригожин підриває режим Путіна та хоче створити свою політичну силу, яка матиме на меті відродження Російської імперії.

На тлі цього в Кремлі намагаються підірвати вплив Пригожина. Зокрема, його публічно звинувачують у навмисному висвітленні конфлікту між Міноборони РФ і "Вагнером".

Крім того, за даними аналітиків ISW, в РФ "обраним" дозволили критикувати Путіна без покарання.

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