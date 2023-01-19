Путін вирішив тривалий час не піддавати цензурі заяви Пригожина та Гіркіна, які дедалі жорсткіше критикують владу РФ та самого російського диктатора.

Певні особи в РФ тепер можуть критикувати російського диктатора Володимира Путіна та найвищі ешелони влади без будь-якої видимої відплати, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

Як констатують американські аналітики, очільник приватної військової компанії "Вагнера" Євгеній Пригожин та інші, як, приміром, терорист Ігор Стрєлков-Гіркін, стають дедалі сміливішим у своїх словесних атаках на Міноборони Росії, Кремль та безпосередньо Путіна.

"Пригожин прямо атакував президентську адміністрацію президента Росії Володимира Путіна та натякнув, що деякі чиновники, які там працюють, є зрадниками, які хочуть, щоб Росія програла війну в Україні. Це одна з найсміливіших нападок Пригожина на Кремль на сьогоднішній день. … Пригожин та інші видатні російські націоналісти, такі як Ігор Гіркін, … відкривають новий сектор в російському інформаційному просторі, де певні фігури можуть критикувати Путіна та найвищі ешелони російського уряду без будь-якої видимої відплати", – переконані аналітики.

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Пригожин та Гіркін критикують владу РФ - останні заяви

Напередодні очільник ПВК "Вагнера" Пригожин заявив, що деякі чиновники в кремлівській адміністрації президента виступають проти заборони YouTube, оскільки це підірве їхні зусилля щодо відновлення відносин між США та Росією після того, як росіяни програють розпочату ними криваву війну проти Україні. Він назвав таких чиновників "зрадниками народу", які публічно кажуть, що поділяють російські цінності, але при цьому живуть і відпочивають за кордоном і "всіляко підтримують Захід".

На переконання Пригожина, "зрадники" думають, що США "пробачать гріхи Росії", якщо вона попросить пробачення у Заходу після програної війни.

Тим часом терорист Ігор Стрєлков-Гіркін, колишній "міністр оборони" в "ДНР", натякнув, що підтримає усунення президента Росії Володимира Путіна. Також він різко засуджував заяви Путіна про так зване "перемир’я" на Різдво, звинувачуючи кого у "кроках до капітуляції".

Аналітики зауважують, що Путін вирішив тривалий час не піддавати цензурі заяви цих осіб.

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