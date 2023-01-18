За словами кремлівського диктатора, РФ "намагається припинити цю війну".

Президент РФ Володимир Путін зробив багато заяв про війну проти України. Кремлівський диктатор спробував виправдати дії своєї держави і назвав території нашої держави російськими.

Путін відзначився свіжою порцією висловлювань під час зустрічі з ветеранами Другої світової війни. Головною темою у промові президента РФ стала війна в Україні. Диктатор сказав: "Все, що ми робимо сьогодні, в тому числі і "спеціальна військова операція", це, як я вже багато разів говорив, — спроба припинити цю війну. Ось у чому сенс нашої "операції": захистити наших людей, які там, на цих територіях проживають. Це наші історичні території, як я вже говорив після розвалу Радянського Союзу. Зараз не буду давати оцінок, тут не місце і не час. Але, у всякому разі, Росія примирилася з цією подією. Але, тим не менш, ми не могли не відреагувати на те, що там почало відбуватися після "перевороту державного".

Окремо Путін висловився про Донбас. За його словами, Росія "довго намагалася домовитися", але її нібито "водили за ніс". І таке, як заявив диктатор, "трапляється не вперше".

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Не минув Путін і тему Другої світової війни. Він заявив, що на Ленінградському фронті представники багатьох європейських держав скоювали злочини. Але раніше Росія нібито про це мовчала з метою не псувати відносини з іншими державами.

Путін також заявив, що на одному з голосувань в ООН за документ, що засуджує героїзацію нацизму, "проти висловилися 50 країн". Ніяких доказів на підтвердження своїх слів президент Росії, як зазвичай, не надав.

Виступ Путіна 18 січня: що відомо

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 17 січня оголосив, що Путін виступить в Санкт-Петербурзі 18 січня з промовою на честь 80-ї річниці прориву нацистської блокади Ленінграда.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), Путін любить символічні дати, а військові блогери з РФ відзначили, що кремлівський диктатор сьогодні оголосить або про мобілізацію, або про офіційну війну проти України.

У Москві вже готуються до протестів на тлі нової хвилі призову в армію окупантів. На вулицях російської столиці зросла кількість патрулів.

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