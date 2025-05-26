Майбутнє залежить від битв і доблесті Сил оборони України.

У Росії хочуть відновити кордони Радянського Союзу 1991 року. Для цього робляться заяви про те, що СРСР нібито досі "існує".

Про це сказав журналіст, ветеран Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в ефірі Радіо NV. "Коли Україна каже, що хоче кордони 1991 року, в Росії теж хочуть кордони 1991 року, але є нюанс. Тому що в Києві хочуть кордони незалежної України 1991 року, а в Москві хочуть кордони СРСР відновити", - сказав Барановський.

Він вважає досить симпоматичними заяви російських політиків, оскільки настанови про такі заяви "йдуть із самого верху". Російський диктатор Володимир Путін неодноразово заявляв, що розпад СРСР вважає "головною геополітичною катастрофою".

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"Він намагається відновити СРСР", - зазначив Барановський.

Також у ветерана уточнили, наскільки небезпечними є такі заяви.

"Насамперед, переживати потрібно країнам Балтії, тому що, як ми знаємо, і Трамп уже заявив, що це складний регіон, і Путін, напевно, має спокусу перевірити, чи працює 5 стаття НАТО, і чи будуть справді Штати захищати країни Балтії, у чому є питання, поки у Вашингтоні перебуває Трамп", - вважає Барановський.

Водночас, на його думку, також "московські мрійники" не забувають про Казахстан:

Усе готово для того, щоб заявити про утиски російськомовного населення".

Ветеран вважає, що якщо не буде опору з боку НАТО щодо країн Балтії, то в Росії може з'явитися бажання відновити кордони Російської імперії з включенням територій Польщі та Фінляндії:

Поки Америка не буде проявляти жорсткість не в переговорах, а в діях з Москвою, я думаю, що у Кремля завжди є спокуса напасти на когось іще, крім України".

При цьому, він вважає, що все залежатиме від військового результату бойових дій в Україні цього року.

"Якщо Росія буде і далі повзти, як зараз, по кілометру на день... Я думаю, реалістичне призупинення актвиної фази бойових дій може проглядатися до кінця осені, з якими результатами сторони вийдуть до цього терміну, виходячи з цього кремлівське командування буде планувати свої дії. Тому, все майбутнє залежить зараз від боїв і від доблесті Сил оборони України", - вважає ветеран.

Заяви про СРСР

Як відомо, у Москві заявляють про те, що РСР розпався "незаконно" і хочуть його відновити.

Старший науковий співробітник Центру Моссавар-Рахмані з питань бізнесу та держави при Школі державного управління ім. Кеннеді Гарвардського університету. Кеннеді Гарвардського університету Давид Григорян висловив думку, що якщо Росія отримає можливість перегрупувати свої сили після війни в Україні, Кремль може спробувати атакувати навіть ті країни, які зараз не сприймають всерйоз російську загрозу. Російський диктатор Володимир Путін одержимий метою створити "СРСР 2.0".

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