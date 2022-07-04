Під обстріл також потрапили мирні жителі.

У Донецькій області російські окупанти обстріляли знімальну групу французького телеканалу France 24. Це сталося, коли журналісти знімали сюжет про роботу українських рятувальників.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Під обстріл також потрапили українці, які прийшли за водою.

"Робота над сюжетом журналістів французького телеканалу France 24 про роботу українських рятувальників на Донеччині була перервана обстрілом росіян. Під обстріл потрапили місцеві жителі, які прийшли за водою, підвезеною працівниками ДСНС, наші хлопці та французькі журналісти", - зазначили у відомстві.

У ДСНС додали, що французи не вирізали кадри бомбардування з сюжету.

"Тому можете подивитися, в яких умовах доводиться щодня працювати рятувальникам Донеччини", - підсумували службі.

Як раніше повідомляв УНІАН, з початку війни в Україні загинуло 32 журналісти та працівники медіа.

Вас також можуть зацікавити новини: