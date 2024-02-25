Їй довелося скасувати заплановану зустріч.

Очільниці міністерства закордонних справ Німеччини Анналені Бербок довелося скасувати зустріч в Миколаївській області через російський розвідувальний безпілотний апарат.

Про це пише репортерка Bild Надя Асвад, яка були присутня під час цього інциденту. Вона каже, що два роки супроводжує Бербок у закордонних поїздках, однак такого моменту не переживала. "Тривога, безпілотники! Конвой міністра в небезпеці!" - згадує журналістка.

Так, Бербок перервала бесіду з керівником опріснювальної установки на Миколаївщині через повідомлення від співробітників посольства, після чого всі негайно сіли в автомобілі.

Відео дня

"Ми сідаємо, і колона одразу ж рушає, як один. Виїхавши на нормальну дорогу, колона розганяється до 80-100 км/год. І тут журналістам повідомляють: над територією, де ми їхали, був помічений російський розвідувальний безпілотник (SuperCam). Зазвичай за такими безпілотниками слідує прямий авіаудар", - пише Асвад.

О 13:12 на смартфонах делегації спрцювали тривожні програми, їм повідомили, що російський дрон стежить за колоною, тому треба продовжувати рухатися вперед. "Ми їдемо далі. І страх перед "невидимою" загрозою з повітря подорожує з нами. Через кілька хвилин все чисто: безпілотник вимкнувся", - додала вона.

Що відомо про візит Бербок в Україну:

Вчора міністр закордонних справ Німеччини прибула з неоголошеним візитом до Одеси. Вона разом зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою відвідала порт та Спасо-Преображенський собор.

Вже сьогодні вона відвідала Миколаїв, де анонсувала збільшення допомоги Україні на 100 мільйонів євро, до 1 мільярда євро.

За даними ОДА, під час візиту Бербок оглянула встановлені у рамках підписаного Меморандуму між компанією Boreal Light GmbH та Миколаївською міськрадою опріснювальні системи на сонячних панелях.

Вас також можуть зацікавити новини: