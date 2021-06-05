Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації на Донбасі штабу ООС у Facebook.
«Підрозділи Збройних сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи», – говориться у повідомленні.
Розмінування Донбасу: подробиці
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За сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували близько 2 гектарів території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.
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