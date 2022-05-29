Російські військові були неодноразово помічені у розташуванні частин Міноборони Білорусі.

Білоруські інструктори тренують російських новобранців.

Про це йдеться у повідомленні ЗСУ.

Там зазначили, що російські військові були неодноразово помічені у розташуванні частин Міноборони Білорусі.

"Їх бачили Мінському та Мозирському районах, у Бресті та на аеродромі у Зябрівці у Гомельському районі", - зазначається у повідомленні.

Імовірно, нові солдати проходять підготовку для відправки на війну з Україною.

"У Росії інструкторів залишилося небагато: переважна більшість воює на фронті або вже загинули", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня стало відомо, що у прикордонних з Україною районах Гомельської області до 31 серпня 2022 року Білорусь ввела тимчасові обмеження на в’їзд та перебування. Зокрема, обмеження введені у Брагінському, Лоївському та Хойницькому районах Гомельської області.

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