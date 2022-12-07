Втім, Білорусь продовжує надавати Росії свою територію для атак на Україну.

Білоруські військові невдоволені діяльністю військово-політичного керівництва через загрозу втягування країни у війну з Україною.

Як зазначається у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, обстановка на Волинському та Поліському напрямках значних змін не зазнала. Там, як і раніше, не виявлено ознак формування наступальних угруповань противника, але білоруські військові схвильовані перспективою воювати проти України.

Як зазначають в Генштабі, на полігонах Білорусі триває підготовка російських підрозділів. Ця країна продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних і авіаційних ударів.

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"Зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва Білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни, через загрозу втягування республіки у війну з Україною", - йдеться у зведенні.

Загроза нападу з боку Білорусі

Як відомо, на початку грудня українські військові провели навчання поблизу північного кордону України.

6 грудня Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки збройних сил.

Водночас очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов впевнений, що нападу з боку Білорусі не буде. За його словами, інформацію про можливий наступ поширюють для того, щоб посіяти паніку серед українців.

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