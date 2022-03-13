Він підкреслив, що вони отримають відсіч.

На території Білорусі розробляється спецоперація, в ході якої білоруські військові повинні надіти форму РФ для вторгнення в Україну.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данилов під час телемарафону UA Разом.

"Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація Російською Федерацією. Вони сьогодні мають велике бажання надіти у форму РФ білоруських військових. Частина білорусів відмовляється воювати проти нашої країни. Але зараз ФСБ РФ і спецслужби на сьогодні вмовляють білорусів переодягнутися в російську форму і за російськими, умовно кажучи, лекалами заходити на нашу територію", - розповів він.

Данилов зазначив, що білоруси будуть отримувати відсіч, "який вже отримують росіяни і чечени".

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