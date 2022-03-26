25 березня білоруси святкують День Волі неофіційне національне свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави.

Білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського увійшов до складу Збройних сил, а бійці склали присягу.

Про це повідомляє батальйон Кастуся Калиновського у Telegram.

"У цей важливий для білоруської історії день присягу склали добровольці батальйону Кастуся Калиновського. Наш батальйон входить до складу Збройних сил України. Обітницю білоруською написали наші волонтери. Ми впевнені, що в майбутньому цей текст стане основою присяги для справжньої білоруської армії", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, батальйон створили після нападу Росії на Україну.

25 березня білоруси святкують День Волі неофіційне національне свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави, Білоруської Народної Республіки (25 березня 1918).

Вінцент Костянтин Калиновський – один з регіональних очільників польського Січневого повстання на землях сучасних Литви й Білорусі, спрямованого проти Російської імперії.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь може вступити у війну проти України, лише якщо проти неї почнеться агресія.

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