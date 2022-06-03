Лукашенко своєю політикою загравання перед Путіним вже дійшов до стадії, коли не відповідає і не управляє діями, які відбуваються на території Білорусі, зазначив військовий.

Білоруський військовослужбовець полку імені Кастуся Калиновського ЗСУ Вадим Кабанчук прокоментував маневри армії республіки біля кордону з Волинською областю і розповів про бойовий дух армії Лукашенка.

Про це йшлося в ефірі українського телемарафону.

"Я думаю, що це такі відволікаючі маневри, щоб виконувати якісь свої зобов'язання перед ВВХ, - відповів Кабанчук на питання про перекидання до кордону танків. - Тому що ми люди, які трохи розуміються у військовій справі, ми розуміємо, що таке 50, 100 або 200 одиниць білоруської або російської бронетехніки. Вони дуже швидко перетворюються в металобрухт. Це знають білоруські військові, які не прагнуть входити в Україну".

На його думку, Лукашенко своєю політикою загравання перед Путіним вже дійшов до стадії, коли не відповідає і не управляє діями, які відбуваються на території Білорусі.

"Фактично росіяни його змушують втягуватися в свої проекти, в свої комбінації по Україні. Тому відбуваються ці рухи - вони то відійдуть, то знову наближаються. Ось зараз, думаю, додався його (Лукашенка) особистий фантомний страх з усім, що пов'язано з Майданом, зі свободою, з добровольцями, тому що він говорить про це не один рік - про якісь тонни зброї, диверсантів", - зазначив Кабанчук.

Також доброволець ЗСУ нагадав, що білоруські військові окопуються біля українського кордону: "Але зрозуміло, що вони роблять це не для того, щоб нападати на Україну, а щоб захищатися від міфічних "бандерівців-націоналістів".

Кабанчук додав, що білоруська армія - це копія радянської. Досі в республіці дотримуються традицій часів комуністичної революції.

Але у порівнянні з російською у Лукашенка армія більш злиденна, просто не було ресурсів на заміну старої техніки, ні на покупку нової.

Крім того, в білоруській армії дуже багато строковиків.

"Мотивація армії знаходиться щодо нападу на дуже низькому моральному дусі. Відсоток "вати" - абсолютна меншість", - додав Кабанчук.

"Якщо їх (білорусів - ред.) змусять увійти в Україну, я думаю, доля цієї армії буде ще сумнішою, ніж ті росіяни, які увійшли з боку північного напрямку", — підсумував доброволець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що днями в Білорусі в прикордонних з Україною районах здійснювали мінування лісових доріг, об'їзних шляхів та мостів.

Сьогодні стало відомо про проведення ротації спецназу Білорусі на кордоні з Україною.

Крім того, в Білорусі помітили колону військової техніки - у бік Мінська рухалися десятки танків.

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