Кібрі зауважив, що, ймовірно, росіяни продовжать штурми в районі Авдіївки.

Координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував ситуацію на сході України. Він зауважив, що наступ окупаційних військ РФ здійснюється, зокрема, поблизу Лимана, Купʼянська та Авдіївки.

Таку заяву він зробив під час брифінгу в Білому домі. За словами Кірбі, активізація росіян не була для США несподіванкою, оскільки там спостерігали зосередження російських військ у регіоні. При цьому він наголосив, що українські військові "змогли втриматися та тримають оборону", в тому числі і завдяки підтримці з боку США.

"З 11 жовтня Росія зазнала значних втрат під час спроби наступу, зокрема щонайменше 125 одиниць бронетехніки навколо Авдіївки та військового обладнання на більш як батальйон", – наголосив він.

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Водночас він зауважив, що, ймовірно, росіяни продовжать штурми в районі Авдіївки. Він не виключає, що окупанти можуть досягти "певних тактичних успіхів" протягом найближчих місяців. Проте Кірбі зауважив, що цей результат коштуватиме Росії тисяч солдатів, яких вона кидає в бій непідготовленими та з низьким бойовим духом.

"У нас є інформація, що російські військові фактично страчували солдатів, які відмовлялися виконувати накази. Ми також маємо інформацію про те, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступати під вогнем української артилерії", – сказав він.

Наступ росіян під Авдіївкою на Донеччині, на думку Кірбі, є черговим "витверезувальним нагадуванням" того, що Путін не відмовився від бажання захопити всю Україну. І саме через це для Сполучених Штатів та союзників важливо продовжувати допомагати Києву.

Війна в Україні: це варто знати

Сполучені Штати очікують, що російських атак в Україні буде більше. Таку заяву зробив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Він наголосив, що у РФ все ще є наступальний потенціал, і про це варто памʼятати.

Тим часом ачальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк попередила, що росіяни можуть готувати нову масовану атаку по Україні. Передвісником цього є підвищена активність безпілотної розвідки ворога, яку протягом 26 жовтня фіксували українські захисники.

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