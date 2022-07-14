Міністр внутрішніх справ вважає, що найдієвіше для боротьби з диверсантами - відеонагляд та блокпости з ретельною перевіркою.

Для запобігання діяльності ДРГ правоохоронні органи посилюють заходи безпеки біля кордонів з Республікою Білорусь та у районах поблизу лінії фронту.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі інформаційного телемарафону 13 липня.

"Сьогодні ми посилюємо роботу в прикордонних областях країни з Республікою Білорусь. Ми чуємо сигнали про можливості заходу ДРГ саме з цієї території. Тому, там посилена робота і Національної поліції, і ЗСУ що знаходяться там , і СБУ та всіх інших органів, які відповідають сьогодні за безпеку", - сказав Монастирський

Він додав, що з метою виявлення ДРГ, також посилена робота всіх правоохоронців на кордонах, які межують з районами де ведуться бойові дії.

"Тобто, перше - це відеонагляд і відеокамери, друге - це ефективні блокпости, які би не зупиняли звичайний транспорт, але здійснювали серйозну перевірку там, де це необхідно. Я дякую нашим громадянам, що вони ставляться з розумінням до того, що є певна затримка на цих блокпостах. Такі дії ми вважаємо доцільними",- підкреслив Монастирський.

Міністр внутрішніх справ відмітив, що також залишається в силі комендантська година, яка досі є ефективним засобом боротьби з диверсійно-розвідувальними групами. "Всі ці заходи на час воєнного стану будуть залишені",- зазначив Монастирський.

Також міністр внутрішніх справ зауважив щодо питання адміністративної відповідальності за порушення комендантської години, яке зараз обговорюється в парламенті.

"Якщо є норма, то вона має бути забезпечена. В перші місяці вона переважно забезпечувалась тим, що всі розуміли і був такий загальний шоковий стан. То зараз, безперечно, має бути запроваджена відповідна адміністративна відповідальність за порушення комендантської години. Ми фіксуємо сьогодні, в тому числі такі порушення, коли багато закладів відкривається, таємно запрошуються люди до них. Це звичайно впливає на загальну атмосферу в місті і в тому числі, в боротьбі з ДРГ",- акцентував Монастирський.

Він додав, що з цим питанням повинні визначитись у Верховній Раді. "Але я підтримую, безперечно, введення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години, яка би була доречною для того, щоб можна було дотримуватись цих правил",-підкреслив Монастирський.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні повідомив, що у Білорусі росіяни готують диверсійно-розвідувальні групи для їх подальших дій на території України.

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