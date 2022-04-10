Крім того, супутник зафіксував кілька інших літаків.

Росія зібрала велику кількість винищувачів та літаків на військовому аеродромі в Воронежі.

Про це повідомляється в OSINT-блозі Orion Intel з посиланням на супутникові знімки компанії Planet Labs.

Супутникові знімки від 9 квітня зафіксували не менше 32 винищувачів Су-27, один Іл-76 та інші літаки. Усю авіацію росіяни зібрали воронезькій базі Балтімор, яку відкрили після багаторічної реконструкції у листопаді 2021 року.

Ймовірно, саме цю авіабазу окупанти вважають основною для літаків, що виконують польоти над Україною.

Війна Росії проти України

Росія вторглась на територію України вранці 24 лютого, супроводжуючи наступ авіаударами по військових об’єктах.

Після невдалих спроб захопити столицю війська агресора зосередилися на терорі місцевого населення. Повідомляється про випадки розстрілів, зґвалтування, переслідування й катування у низці тимчасово захоплених окупантами міст і сіл.

Наприкінці березня розгромлені українськими захисниками ворожі сили були змушені покинути Київську і Чернігівську області. Наразі обидва регіони зачищені від армії РФ.

Російське командування перегруповує війська для наступу зі сходу. Розвідка вважає, що РФ спробує захопити Маріуполь і рухатися далі на південь.

При цьому наступ в районі Донбасу, за інформацією радника глави ОП Олексія Арестовича, вже почався.

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