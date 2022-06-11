На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове.

Російські війська застосовують на чотирьох напрямках авіацію та артилерію для сковування ЗСУ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове. Має частковий успіх, закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у місті Сєверодонецьк", - йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху. Для посилення угруповання військ перемістили до однієї батальйонної тактичної групи.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активно застосовує авіацію та артилерію для сковування наших військ та перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.

Раніше повідомлялося, що окупанти втретє змінили дату "захоплення" Сєвєродонецька Луганської області, тепер вони планують свої злочинні дії на 22 червня.

Як повідомляв УНІАН, російським військам вдалося зайти у Сєвєродонецьк наприкінці травня. Відтоді у місті точаться запеклі вуличні бої. Станом на 9 червня Збройні сили України контролювали близько третини Сєвєродонецька.

Вас також можуть зацікавити новини: