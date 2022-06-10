Тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку.

Окупанти втретє змінили дату "захоплення" Сєвєродонецька Луганської області, тепер вони планують свої злочинні дії на 22 червня.

Про це повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, під щільними обстрілами вся вільна територія Луганської області. "Тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку. Вимотуємо ворога. Сьогодні 10 червня - росіяни вкотре облажалися, обласний центр - український. Траса "Лисичанськ-Бахмут" - наша. Наступна дата ганьби рашистів - 22 червня", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, російським військам вдалося зайти у Сєвєродонецьк наприкінці травня. Відтоді у місті точаться запеклі вуличні бої. Станом на 9 червня Збройні сили України контролювали близько третини Сєвєродонецька.

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