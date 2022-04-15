Окупанти зазнали великих втрат на цьому напрямку, а зібрати нові сили для наступу ворог не зможе.

Росіяни продовжують обстрілювати житлові райони Харкова та передмістя, за добу в місті сталося три десятки пожеж через влучення снарядів, складним залишається Ізюмський напрямок, але ЗСУ завдають ворогові значних втрат.

За словами голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, цю битву росіяни вже програли, передає РБК Украина. Окупанти зазнали великих втрат на цьому напрямку, а зібрати нові сили для наступу ворог не зможе.

"Я переконаний, що битву за місто Харків вони вже насправді програли. І вони це зрозуміли ще в перший тиждень війни. Окупанти тут втратили досить велику кількість живої сили, дуже багато броньованої техніки, авіації. І якщо ми втримали місто ще тоді, то зараз оборона Харкова в рази сильніша. Тому в них просто немає шансів. Якщо вони все ж вирішать штурмувати Харків, то їм потрібно привести значно більше військ, ніж ті, які тут знаходяться на місці", – зазначив глава ОВА.

Водночас РФ ще може повернутися до наміру захопити всю область, але українські бійці готові до опору.

"Ми до цього цілком готові, не зменшуємо своєї військової присутності на обороні Харкова і тих фронтах, де ми вже вистояли. Ми лише зміцнюємося. Адже ми бачимо плани ворога – він подекуди готує фортифікаційні споруди, десь окопується тощо. Зараз вони краще спланували атаку, якщо це станеться – ми до неї готові", – заявив він.

11 квітня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти збільшили інтенсивність обстрілів, причому постійно – це житлові мікрорайони. Станом на сьогодні зруйновано 1644 житлових багатоповерхових будинки.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди. Черги на поїзди досить великі.

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