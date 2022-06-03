Сьогодні наші воїни знищили: особового складу – 36, БМП – 1, БТР – 1, АТТ – 1, склад з б/п – 1.

Бійці угруповання "Схід" за поточну добу знищили 36 російських загарбників.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Так, за даними керівництва, українські захисники продовжують стримувати агресора у районі відповідальності ОТУ.

"Сьогодні, 3 червня, наші воїни знищили: особового складу – 36, БМП – 1, БТР – 1, АТТ – 1, склад з б/п – 1", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби артилерія ЗСУ знищила командно-спостережний пункт російських сил: вбито десятки окупантів.

Так, втрати ворога за минулу добу на східному напрямку становлять: особового складу – 32, танків – 2, БМП – 1, БТР – 1, артилерійських систем – 2, мінометів – 1, БПЛА – 1.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 червня орієнтовно становлять: близько 30 850 (+150) осіб особового складу, які були ліквідовані.

Вас також можуть зацікавити новини: