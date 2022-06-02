Бійці угруповання "Схід" за добу понад 30 окупантів.

Бійці угруповання "Схід" за поточну добу знищили 32 російських загарбники.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Сьогодні, 2 червня, наша артилерія знищила командно-спостережний пункт російських фашистських сил", - йдеться у повідомленні.

Втрати ворога становлять: особового складу – 32, танків – 2, БМП – 1, БТР – 1, артилерійських систем – 2, мінометів – 1, БПЛА – 1.

Нагадаємо, російські війська посилили своє угрупування у Чорному морі, збільшивши кількість кораблів з ракетними установками.

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