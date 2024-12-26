Такий цинічний задум інколи спрацьовує.

Російські окупанти намагаються застосовувати різні тактики, щоб протидіяти українським дронам, в тому числі й "ловлю на живця". Все через те, що їм не шкода своїх та північнокорейських військових.

Про це розповів командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" Юрій Федоренко, коментуючи в етері телеканалу "Київ24" інструкцію, яку знайшли в записнику загиблого військовослужбовця КНДР. Іноземцям вказують бігти вперед і викликати на себе дрон, а інші двоє, коли безпілотник призупиниться перед ударом, мають відкривати по ньому вогонь.

Боєць ЗСУ зазначив, що росіяни видумують різні тактики для полювання на українські дрони, а у цій методичці нічого нового немає. У них вистачає солдат, життя яких нічого не вартує, тому "можна дрони ловити і "на живця":

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"Як ви розумієте, дрон не завжди призупиняється, щоб завдати вогневого ураження. Переважна більшість всіх уражень відбувається з ходу – з баху. Тому той, який побіг, гарантовано буде "200" (йдеться про загибель, - УНІАН), а ті двоє, які перебувають позаду, потенційні "200", але через певний проміжок часу".

Він зазначив, що окупанти часто жертвують меншою групою, щоб дроном не було знищено більше скупчення військових. "Тому для противника, який не рахує своїх військових, в тому числі і з Північної Кореї, які нічого не вартують з точки зору цінності їхнього життя, це прийнятна тактика. На якихось відтинках вона дає свій позитивний результат", - сказав Федоренко.

При цьому Федоренко додав, що Збройні сили України таку тактику не можуть застосовувати, бо їхнім основним завданням є збереження людей.

"Як би це не звучало, але це те, що Росія собі може дозволити - певні успіхи за рахунок знищення свого особового складу або солдат з північної Кореї".

Солдати КНДР на війні

Як повідомляв УНІАН, раніше Сили спецоперацій розшифрували щоденник бійця з Північної Кореї, якого ліквідували на Курщині.

Рядовий Гьонг Хонг Джонг описав тактику збиття українських дронів та укриття від артилерії. Вона полягає у тому, щоб один з солдатів був приманкою для безпілотника, а інші намагалися його уразити.

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