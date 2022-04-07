Наразі бізнес у місті не працює.

У передмісті Чернігова внаслідок ворожих обстрілів та бомбардувань вщент зруйновано 30-40% приватного сектору.

Як заявив очільник Чернігова Владислав Атрошенко в ефірі інформаційного телемарафону, в місті також постраждало 15-20% багатоквартирних будинків.

Крім того, Атрошенко заявив, що мріє, щоб у місті наступного місяця запрацювало хоча б 9% бізнесу.

"Бізнес зараз не працює. Вчора вперше після початку війни виїхав з міста на засідання Кабінету міністрів, де профільним міністрам пояснював, що в місті не ходять гроші. На сьогоднішній день єдиний податок, який отримуємо до міського бюджету, - частина ПДФО, який ми платимо бюджетникам. Податкових надходжень немає", - наголосив він.

За словами міського голови, через це у місті серйозна проблема з відновленням інфраструктури.

На питання, скільки людей зараз залишилося у місті, мер сказав, що, за даними застосунку від Мінцифри, який рахує активні мобільні телефони, зараз в місті перебувають 87 тис. 590 мешканців.

Атрошенко вважає, що з урахуванням похибки в 10%, кількість коливатиметься від 80 до 95 тисяч людей.

Він також нагадав, що до війни у Чернігові мешкало приблизно 290 тис. містян.

Як відомо, у Київській обласній військовій адміністрації наголошують, що в Іванківській, Димерській та Поліській громадах гуманітарна катастрофа.

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