Волонтерам вдалося врятувати більше тисячі місцевих жителів.

Російські військові місяць тримали в облозі Чернігів й обстрілювали з "Градів" та артилерії, а також закидали ракетами та бомбами. Волонтери під обстрілами вивозили людей з міста, бо окупанти відмовляли в гуманітарних коридорах.

Про це йдеться в ТСН.

В'ячеслав разом з іншими волонтерами врятував більше тисячі людей. У перший же день вони потрапили під артилерійський вогонь окупантів, а 23 березня розбомбили міст, що з'єднував Київ та Чернігів.

"Я подивився генплан міста, я зрозумів, що можна витягнути людей з пішохідного мосту. І 23 число - останній день, коли ми змогли безпечно вивезти 200 осіб з пішохідного мосту", - розповів В'ячеслав.

Попри руйнування та постійні бомбардування волонтери продовжили евакуювати людей по об'їзній дорозі – вивозили як звичайних жителів, так і поранених. Тяжкопоранених забирали машиною "швидкої допомоги", а лікар Ольга продовжувала рятувати людей під обстрілами.

"У важких ситуаціях, як правило, доводиться знімати броніки і накривати хворих, евакуйованих та прикривати лікаря.... У росіян ще є рознарядка бомбити, стріляти по медицині: по медичних машинах, по волонтерах, по медиках. Тому їм потрібен захист", - розповідають бійці.

Багатьох поранених везуть в дитячу лікарню Охматдит. Тільки з Чернігівської області сюди привезли кілька десятків поранених.

"Це поранення осколкові або кульові. У людей стріляли, і це люди не військові, це люди цивільні. Ті, хто отримав також мінно-вибухові поранення і це переважно ураження кінцівок, черевної порожнини, з важкими ушкодженнями внутрішніх органів", — зазначили лікарі.

Один з постраждалих - Сашко, він потрапив під обстріл, коли приніс батькам в окуповане село їжу. Його волонтери рятували разом з військовими. Спочатку за допомогою джипа його витягли в Куликівку, де вже чекав реаномобіль.

Крім того, в Охматдит привезли сім'ю, яку російські військові поранили біля їхнього ж будинку на одній з вулиць у центрі Чернігова.

Є й ті, хто не хоче їхати. Їх волонтери теж не кидають, привозять гуманітарну допомогу. В одному з будинків для літніх людей на Чернігівщині вже проживає близько сотні людей, чиї будинки знищили окупанти.

Як раніше повідомляв УНІАН, війська РФ вдерлася в Україну 24 лютого. Ворог обстрілював не тільки військові об'єкти, а й мирне населення.

Крім того, на Чернігівщині після звільнення селища Новий Биків у Бобровицькому районі від окупантів стало відомо, що росіяни тримали в полоні п'ятьох українців. Чоловіків тримали в неволі 33 дні. Окупанти взяли їх у заручники, чоловіків морили голодом, погрожували розстрілом і закрили їх у Залізному контейнері при мінусовій температурі. При цьому окупанти утримували 150 людей у шкільному підвалі села ягідне в тісноті та антисанітарії.

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